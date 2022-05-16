Erke dönergeci gerçek mi oldu? İşte fotosentez yapan bilgisayar - Son Dakika

Teknoloji hızla gelişiyor olsa da insanlığın en büyük sorunlarından biri artan enerji ihtiyacı. Bu anlamda günümüz teknolojisinin olmazsa olmazlarından bilgisayarlar ise başı çekiyor. İşte İngiltere'nin Campridge Üniversitesi araştırmacıları bu sorunu çözmek için fotosentez yapan ve mikroişlemci ile çalışan bir bilgisayar tasarladı. Bu bilgisayarın en önemli özelliği ise bitmeyen bir pil ile gelmesi yani enerjiye ihtiyaç duymaması.

Türkiye'de de yıllar önce az bir başlangıç enerjisine ihtiyaç duyan erke dönergeci projesi gündeme gelmişti. Daha sonra kayıplara karışan projeyi İngilizler farklı bir yolla gerçeğe dönüştürmüşe benziyor.

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Bitmeyen pil ile gelen fotosentez yapan bilgisayar gücünü yosundan alıyor

Araştırmacılar, yosundan ya da daha doğru bir deyişle alglerden güç alan bir bilgisayar tasarladı. Algler güneşten aldıkları ışınları enerjiye çevirebilme özelliğine sahip. Araştırmacılar bu anlamda daha saf bir enerji üretimi yapan Synechocystis alglerini kullandı.

Bilgisayara güç veren hücre ise yaklaşık bir AA pil büyüklüğüne sahip. Oldukça küçük bir yapıya sahip olsa da bu kendi enerjisini üreten yapı bir mikroişlemciye güç vermeye yeterli. Bilim insanları özellikle teknolojinin nesnelerin interneti için kullanılabileceği görüşünde.

Bu ortaya çıkan fotosentezle enerji üreten teknoloji aslında bitmeyen bir pil. Yaşayan bir organizma içeren teknoloji güneşten aldığı enerji ile sürekli olarak çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa araştırmacılar fotosentez yapan bilgisayar sisteminin bir yıldır durmadan çalıştığını aktardı.

Sistemde yer alan Synechocystis algleri güneş ışığı dışında başka hiçbir besine ise ihtiyaç duymuyor. Yine bu algler güneş ışığına ulaşamadığı gece saatlerinde bile enerji üretimine devam ediyor.

Araştırmacılar sistemi test etmek için nesnelerin interneti cihazlarında sıklıkla ARM Cortex M0+ işlemcisini kullandı. Fotosentez yapan bilgisayar için elektrik üreten algler ise bu elektrik akımını elüminyum bir elektrot aracılığıyla işlemciye gönderiyor.

Araştırmacılar bu sistemi, sıcaklık artış ve düşüşleri ve güneş ışının farklı açılarda geldiği senaryolarda test etti. Bu anlamda fotosentez yapan bilgisayar tüm testleri başarıyla geçmeyi başardı.

Bu bilgisayar sistemi akıllı termostat, airtag gibi takip cihazları gibi daha küçük yapılı ve internetre bağlanabilen küçük sistemler için geliştirildi. Bu anlamda da fotosentez ile güç üreten hücrenin sadece işlemciye enerji sağlaması fazlasıyla yeterli.