Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı - Son Dakika

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da ikamet eden 16 yaşındaki Y.U. isimli kız çocuğu ile 20 yaşındaki A.K., birliktelik yaşıyordu. İki sevgili havanın soğuk olduğu bir gün bir binaya girerek çatı katına çıktılar. Bir süre sohbet eden ikili kısa süre sonra yakınlaşmaya başladı. A.K., kız arkadaşına cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi ancak kız çocuğu ilişkiye girmek istemediğini ifade etti.

İSTİSMARA UĞRADI, HAMİLE KALDI

Genç kız erkek arkadaşının zorlaması sonucu zorla ilişkiye girince ayrılma kararı aldı. Aradan geçen 3 ay sonra Y.U., söz konusu cinsel ilişki nedeniyle hamile kaldığını öğrendi.

ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kız çocuğu hamile kaldığını ailesine anlatınca aile polis merkezine başvurarak kızlarını hamile bırakan A.K., hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.K., karakolda verdiği ifadesinde eski kız arkadaşı Y.U.'nun kendisini 18 yaşında tanıttığını bu nedenle cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIM"

Mağdur kız çocuğu çocuk izlem merkezinde ilk verdiği ifadesinde A.K., ile girdiği ilişkide rızasının olduğunu ancak gebeliğinin sonlandırılmasını istediğini beyan etti. Daha sonra verdiği ifadesinde ise şüpheli A.K.'nın ailesinden korktuğu için ilk ifadesinde rızasının olduğunu söylediğini, ilişki sırasında 16 yaşında olduğunu ve rıza dışı zorla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle hamile kaldığını ve şikayetçi olduğunu anlattı.

18 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda şüpheli A.K., hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede kız çocuğunun 17 Aralık'ta vermiş olduğu çocuk izlem merkezindeki ifadesinde şüpheli konuştuğunu ancak adli görüşmecinin, 'Ergenlik döneminde olan mağdur çocuğun algılama ve muhakemesinin tam olarak gelişmediği ve olaylarla ilgili farkındalığın yeterli düzeyde olmadığı göz önünde bulundurulursa korku anı ile ilk ifadesinde ilişkide rızası olduğunu ancak ikinci ifadesinde zorla cinsel ilişki beyanı daha güvenilirdir' sözlerine yer verildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.