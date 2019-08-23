Son Dakika Haberleri: Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
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Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.

Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. ile birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı. Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.

Akhisar, Serkan, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:23 Kaynak: DHA
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