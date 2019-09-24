Son Dakika Haberleri: Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı

2 gün önce

- ÖZEL) Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı Araba içinde darp edilen kadını, vatandaşlar kurtardı Genç kadının çığlıkları bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdıİSTANBUL - Avcılar'da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı.

- ÖZEL) Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı

Araba içinde darp edilen kadını, vatandaşlar kurtardı

Genç kadının çığlıkları bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.'ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darp etmeye başladı. Genç kadını darp eden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi. Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darp edilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü.

Genç kadının feryadı kamerada

Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.

Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı

Avcılar, Araba, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehitlikte Teröristbaşı Öcalan sloganı atan adam linç edilmek istendi! Olay anı kameraya yansıdı
Oyuncu Can Yaman, Yunan bayrağının önünde orta parmak hareketi yaptı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti 3 ayrı hırsızlıktan yakalanan kadınlar adliyeye götürülürken kahkaha attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 10:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]