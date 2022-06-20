Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

Kaynak: DHA

Marmaray, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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