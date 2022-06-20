Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi

20.06.2022 21:14

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda bir genç, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra raylara atlayarak intihar etti. Sinir krizi geçiren genç kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı

Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu. İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu.
Kaynak: DHA

Marmaray, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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