KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR - Son Dakika
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KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR

01.04.2022 12:37

Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G.'yi 4 arkadaşıyla tekme tokat dövüp cep telefonuyla kaydeden K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G.'yi 4 arkadaşıyla tekme tokat dövüp cep telefonuyla kaydeden K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde dün meydana gelen olayda, K.E., erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle Ş.G. (21) ile konuşmak için zeytin bahçesinde bir araya geldi. Aralarındaki tartışma sonrası kızlar kavga etmeye başladı. Ş.G.'yi tokatlayıp tekme atan, yerde sürükleyen K.E., karnına ve kafasına defalarca tekme vurdu. K.E. ile gelen 4 arkadaşı Ş.G.'nin dövülmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kavga görüntülerini K.E. sosyal medya hesabından paylaştı.

Ş.G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı öğrenildi.

KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR
KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZLARIN 'ERKEK ARKADAŞ' KAVGASI, ADLİYELİK OLDULAR - Son Dakika


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