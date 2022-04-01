Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı (2) - Son Dakika
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Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı (2)

01.04.2022 17:58
Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı (2)

KIZLAR ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya Manavgat'ta, erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G. (21) adlı kızı tekme tokat dövüp, bu anları da 4 arkadaşına çektiren K.E. ile yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

KIZLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya Manavgat'ta, erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G. (21) adlı kızı tekme tokat dövüp, bu anları da 4 arkadaşına çektiren K.E. ile yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığına ifade veren K.E., Ş.G.'yi daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını sonrasında sinirlerine hakim olamayıp dövdüğünü söyledi. 'Yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.Olayın ardından Manavgat'tan Antalya'ya gelen Ş.G. ise jandarmaya şikayetinde, ilçede kalacak yer bulma amacıyla K.E.'nin arkadaşından yardım istediğini, bunu yanlış değerlendiren K.E.'nin kendisini eve çağırıp, sonrasında dışarıda saldırdığını söyledi.


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Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı (2) - Son Dakika


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