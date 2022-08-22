Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı - Son Dakika
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Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı

22.08.2022 15:40

Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı Ankara'nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağıran bir kadın güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağıran bir kadın güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesinde meydana gelen olayda bir kadın erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile de tartışan kadın güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti
Kaynak: İHA

Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi çileden çıkarttı - Son Dakika
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