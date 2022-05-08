Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın "Hakkını helal et" mesajı atıp kendini tabancayla vurdu - Son Dakika

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde 25 yaşındaki N.B. adlı genç kadın tartıştığı sevgilisi B.B.'nin cep telefonuna, "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı attı. Mesajı okuyan B.B. ise birlikte yaşadıkları eve koştu.

TABANCAYLA KENDİNİ KARNINDAN VURDU

Eve vardığında genç kadının elinde silahı gören B.B. "Yapma" diye kadına müdahale etmek istedi ancak N.B., tabancayla kendini karnından vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B., ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.