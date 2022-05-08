Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın "Hakkını helal et" mesajı atıp kendini tabancayla vurdu - Son Dakika
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Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın "Hakkını helal et" mesajı atıp kendini tabancayla vurdu

08.05.2022 19:24

Samsun'da erkek arkadaşı ile tartışan 25 yaşındaki kadın, sevgilisine "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı attıktan sonra kendini karnından tabancayla vurdu. Ameliyata alınan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde 25 yaşındaki N.B. adlı genç kadın tartıştığı sevgilisi B.B.'nin cep telefonuna, "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı attı. Mesajı okuyan B.B. ise birlikte yaşadıkları eve koştu.

TABANCAYLA KENDİNİ KARNINDAN VURDU

Eve vardığında genç kadının elinde silahı gören B.B. "Yapma" diye kadına müdahale etmek istedi ancak N.B., tabancayla kendini karnından vurdu.

Tartıştığı sevgilisine 'Hakkını helal et' mesajı yazıp, kendini vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B., ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı sevgilisine 'Hakkını helal et' mesajı yazıp, kendini vurdu
Tartıştığı sevgilisine 'Hakkını helal et' mesajı yazıp, kendini vurdu
YORUMLAR
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İlkadım, Samsun, Helal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın 'Hakkını helal et' mesajı atıp kendini tabancayla vurdu - Son Dakika


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