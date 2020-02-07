Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldüren baba suçunu itiraf etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldüren baba suçunu itiraf etti - Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldüren baba suçunu itiraf etti

16 dakika önce

Şeyma Yıldız'ı "sevgilisi var" gerekçesiyle silahla öldürülen baba Harun Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız isimli erkek, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Harun Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalışan kızını silahla vurarak, katletti.

ŞEYMA YILDIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

TUTUKLANDI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldüren baba suçunu itiraf etti
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldüren baba suçunu itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]