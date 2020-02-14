Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan gülden'den iyi haber - Son Dakika
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Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan gülden'den iyi haber

6 saat önce

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Gülden'den iyi haberDENİZLİ'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zeki Ö. (27) tarafından, vücudunun 5 yerinden bıçakla yaralanan Gülden K.'nin (26) hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Gülden'den iyi haber

DENİZLİ'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zeki Ö. (27) tarafından, vücudunun 5 yerinden bıçakla yaralanan Gülden K.'nin (26) hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Zeki, Ö. ise, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Zeki Ö., dün saat 23.00 sıralarında, kendisinden ayrımak isteyen kadın arkadaşı Gülden K.'nin Sümer Mahallesi 2264 Sokak'taki evinin önüne geldi. Burada iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Zeki Ö., yanında getirdiği bıçakla ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Gülden K.'yı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gülden K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan Gülden K. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun iyiye gititği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olayın ardından kaçan Zeki Ö., polis tarafından Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde Gülden K.'yi kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle çıkan tartışmada, sinirlenip, bıçakla yaraladığını itiraf eden Zeki Ö., 'Pişmanım' dedi. Zeki Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan gülden'den iyi haber

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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