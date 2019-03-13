Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
19 dakika önce
Adana'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi.
Adana
'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Seyhan
İlçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki T.K birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilmeye başladı. Bunun üzerine T.K. evden kaçarak bir petrol istasyonuna sığındı ve yardım istedi. Petrol istasyonu çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının suratındaki çizik ve morluklardan ötürü sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Petrol istasyonuna gelen sağlık ekipleri, T.K.'yi tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:17 Kaynak: İHA
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