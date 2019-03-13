Son Dakika Haberleri: Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı

Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı

19 dakika önce

Adana'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi.

Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı, System.String[]
Adana'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki T.K birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilmeye başladı. Bunun üzerine T.K. evden kaçarak bir petrol istasyonuna sığındı ve yardım istedi. Petrol istasyonu çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının suratındaki çizik ve morluklardan ötürü sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Petrol istasyonuna gelen sağlık ekipleri, T.K.'yi tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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