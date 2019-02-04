Erkek Arkadaşım Beni Giydirdi W/ Gençhane !! (Rezil Oldum)

Bugün gençhane mehmet ile 200 TL kombin challenge yaptık alışverişi ne giydiriceğini mehmet belirledi: D resmen rezil oldum ona giydirdiklerimin intikamını aldı erkek arkadaşım kankam 200 TL ile beni giydirdi ahhah sen hangi kombini beğendin ? HEPİNİZİ SEVİYORUM !

Bugün gençhane mehmet ile 200 TL kombin challenge yaptık alışverişi ne giydiriceğini mehmet belirledi: D resmen rezil oldum ona giydirdiklerimin intikamını aldı erkek arkadaşım kankam 200 TL ile beni giydirdi ahhah sen hangi kombini beğendin ? HEPİNİZİ SEVİYORUM !

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