Erkek Arkadaşım Beni Giydirdi W/ Gençhane !! (Rezil Oldum)
1 saat önce
Bugün gençhane mehmet ile 200 TL kombin challenge yaptık alışverişi ne giydiriceğini mehmet belirledi: D resmen rezil oldum ona giydirdiklerimin intikamını aldı erkek arkadaşım kankam 200 TL ile beni giydirdi ahhah sen hangi kombini beğendin ? HEPİNİZİ SEVİYORUM !
Bugün gençhane mehmet ile 200 TL kombin challenge yaptık alışverişi ne giydiriceğini mehmet belirledi: D resmen rezil oldum ona giydirdiklerimin intikamını aldı erkek arkadaşım kankam 200 TL ile beni giydirdi ahhah sen hangi kombini beğendin ? HEPİNİZİ SEVİYORUM !
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:03 Kaynak: Youtube
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