'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' 5 Kasım'da sahnede
6 saat önce
Yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, günümüz kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.
Yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, günümüz kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46
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