Son Dakika Haberleri: 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' 5 Kasım'da sahnede
Son Dakika Magazin 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' 5 Kasım'da sahnede

'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' 5 Kasım'da sahnede

6 saat önce

Yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, günümüz kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.

'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' 5 Kasım'da sahnede, System.String[]

Yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, günümüz kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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