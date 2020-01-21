Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada - Son Dakika

Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobilin, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobilin, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T.  (39) ile G.A. (44) seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A., kendisinden 5 yaş küçük olan M.T.'nin "Seni sevmiyorum" sözleri üzerine çılgına döndü. Öfkelenen kadın, M.T.'nin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A. "Bırakın ölmek istiyorum" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.T.'nin 112 promül alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

KADININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen G.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan M.T.'ye ise 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan işlem uygulandığı öğrenildi.


Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı
Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]