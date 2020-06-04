Erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın adliyede - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta bir evde Emrah Sanat'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Özlem Ç'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Özlem Ç, hastane çıkışında bir gazetecinin cinayetin nedenine ilişkin sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada." yanıtını verdi.

Eskişehir'de Emrah Sanat (32) ile İzmir'den gelen kız arkadaşı Özlem Ç. (32) arasında Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir evde kavga çıkmıştı. Sanat'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Özlem Ç, Huzur Mahallesi'nde saklandığı akrabasının evinde yakalanmıştı.