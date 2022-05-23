Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor

23.05.2022 19:17
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor

KAYSERİ'de, erkek arkadaşı B.A. (15) tarafından çıkan tartışmada bıçakla boğazından yaralanan Görkem Oybak'ın (15) hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

KAYSERİ'de, erkek arkadaşı B.A. (15) tarafından çıkan tartışmada bıçakla boğazından yaralanan Görkem Oybak'ın (15) hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olay sırasında kendisini de yaralayan B.A.'nın da hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan kız arkadaşı Görkem Oybak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı Görkem Oybak'ı boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Görkem Oybak'ın tedavisi sürüyor. Genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan B.A.'nın da hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşının boğazından bıçakladığı Görkem'in hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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