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Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı - Son Dakika

Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı

30.05.2021 12:21
Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) tedavisi, hastaneden taburcu olduktan sonra evinde sürüyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) tedavisi, hastaneden taburcu olduktan sonra evinde sürüyor. Ölümden dönen Kılıç, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ne intihar ettim ne de kimse beni aşağıya itti, olay tamamen kazaydı. Manzarayı seyrederken dengem şaştı, düştüm. İfademi vereli 5-6 gün olduğu halde, Deniz hala hapiste. Deniz için adalet istiyorum" dedi. Kılıç, ameliyattan çıktıktan sonra bir süre hafıza kaybı yaşadığını da söyledi.

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın terasında meydana geldi. Deniz Özarslan ile kendisini ziyarete gelen kız arkadaşı Derya Kılıç evin terasında birlikte alkol aldı. Bir süre sonra manzarayı seyretmek için korkulukların yanına giden Kılıç terastan düştü. Durumu ağır olan Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kılıç, 13 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisi süren Kılıç'ın henüz yürüyemediği, yakın zamanda fizik tedaviye başlayacağı öğrenildi.

ÖNCEDEN DAVALIK OLMUŞLARBu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları ortaya çıktı. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin'i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü.'MANZARAYA BAKARKEN DENGEM ŞAŞTI, DÜŞTÜM'Sağlığına kavuşup, eskisi gibi yürüyebileceği günlere kavuşmak için evde tedavisine devam edilen Derya Kılıç, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Kimse kendisini itmediğini, kimse nedeniyle intihar etmediğini belirten Kılıç, olay anını, "Başta bir kavga oldu ancak büyük bir şey değildi. O gece terasta birlikte içki içiyorduk. Deniz'in ve benim birkaç arkadaşı vardı. Daha sonra bu arkadaşlarımız gitti yerine başkaları geldi. Terasın korkuluklarının yüksekliği 1 metre kadar ve gerçekten güvensiz. Belime bile gelmiyor. Olaydan hemen önce, manzarayı seyretmek için korkulukların yanına gitmiştim. Bir ara dengem şaştı ve düştüm. Aslında düşerken demir korkuluklara tutunmuştum. Terastakiler de bana yardım amaçlı koşmuş. Hatta alt kattaki kiracı ayaklarımın sarktığını görmüş. O da yardım etmek için bana doğru hamle yapmak istemiş. Ancak, o kadar da güçlü bir kişi olmadığım için kendimi daha fazla taşıyamadım ve ellerim korkuluklardan kaydı" dedi.KLİMA MOTORLARINA ÇARPINCA DÜŞÜŞ HIZI YAVAŞLAMIŞDerya Kılıç, düşme sırasında klima motorlarına çarptığı için düşüş hızının yavaşladığını vurgulayıp, "Tamamen kalçamın üzerine düşmüşüm. Bu şansım olmuş. Omuzlarımın üstü ve dizimin altı hasar almadı. Sadece kalçamın üstü ve omurgamda kırıklar varmış. Beni hastaneye götürmüşler. Ensemden kuyruk sokumuma kadar ameliyat etmişler. Bunun dışında sağ kolumda bir kırık vardı ve alçıya alındı. Şu an kolum iyileşti, gayet iyi. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktım ve özel odaya alındım. Özel odada da 2 gün kaldıktan sonra beni taburcu etti. Şu an evimdeyim ve dinleniyorum. Yürüyemiyorum. Fizik tedaviye başlanacak. Bundan sonra tamamen tedavime odaklanacağım" diye konuştu.'HASTANEDE İLK UYANDIĞIMDA KENDİMİ YURT DIŞINDA ZANNEDİYORDUM'Ameliyattan çıktığında nerede olduğumu algılayamadığını anlatan Kılıç, "İlk uyandığımda kendimi yurt dışında zannediyordum. Duvarlara bakıp Sağlık Bakanlığı yazılarını görünce Türkiye'de olduğumu anladım. Tamamen bir hafıza kaybı yaşadım. Birkaç gün sonra, yavaş yavaş hafızam yerine geldi" dedi.'BENİ İTMEDİ'

Kılıç, yoğun bakımdan çıkmadan önce 2 polisin gelip ifadesini aldığını, polislere de aynı şekilde ifade verdiğini vurgulayıp, "Ne intihar ettim ne de kimse beni aşağıya itti, olay tamamen kazaydı. Manzarayı seyrederken dengem şaştı, düştüm. İfademi vereli bir 5-6 gün olduğu halde, Deniz hala hapiste. Deniz için adalet istiyorum. Deniz'in beni itmediği halde şu an hala hapiste olması benim gerçekten moralimi bozuyor. Deniz'in ailesi benim yanımda, annesi beni hastanede ziyaretime geldi, ablasıyla hala konuşuyorum. Onun hapiste olmaması lazım. Beni arayıp soran, benim için kan veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir an önce iyileşip, önümüzdeki üniversite sınavına girmek istiyorum. Umarım yetişirim, yetişemezsem seneye kalacağım" dedi.


Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı
Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı
Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı
Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı

İntihar, Adalet, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı - Son Dakika


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