Erkek arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbetti - Son Dakika

Erkek arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbetti

29.03.2021 09:30
Erkek arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbetti, System.String[]

İzmir'de 24 yaşındaki genç kadın, bir arkadaşının sosyal medya hesabındaki fotoğrafı beğendiği için erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Hızını alamayan şahıs, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darbetti. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Senin gözün dışarıda herhalde diyerek saatlerce dövdü, kolumu kırdı" diyerek korku dolu anları anlattı.

4 yıl önce İstanbul'dan İzmir'e taşınan Zeynep Ç. (24), bir kahve dükkânında barista olarak çalışmaya başladı. Aynı iş yerinde çalışan Berk Öcalan'la arkadaş oldu. İkisi aynı eve taşındı. 23 Mart gecesi Zeynep Ç. sosyal medya hesabından bir arkadaşının fotoğrafını beğenince ikili arasında tartışma çıktı. Zeynep Ç.'nin iddiasına göre kıskançlık krizine giren Berk Öcalan eline geçirdiği beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darbetti.

"BANA HİÇBİR ŞEKİLDE İNANMADI"

Hürriyet'in haberine göre, ertesi gün polise sığınan Zeynep Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Berk ile 1.5 yıldır sevgiliyiz, beraber yaşıyorduk. Birkaç defa ayrılıp barıştık. Yaklaşık 5 ay önce de yine bir tartışmamız sonucunda ben annemin yanına İstanbul'a gitmiştim ancak daha sonra barıştık ve İzmir'e döndüm. Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana 'Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim' diyerek tartışmaya başladık. Daha sonra Berk iyice çıldırdı, ben ne dersem inanmamaya başladı.

'BEYZBOL SOPASIYLA VURDU'

Talihsiz kadın, "Tokat attı, kafama, yüzüme yumruk attı. 'Senin gözün dışarıda herhalde' diyordu. Beyzbol sopasıyla bacaklarıma, göğsüme, koluma vurdu. Kolum kırıldı. Telefonumu aldı, kapıyı üzerime kilitledi. Berk ertesi gün içki şişesini bulamayınca bana yine vurdu. Sonra da annesine gönderdi. Ben de polise gittim. Polisler ambulans çağırdı. Hastaneden çıkınca da İstanbul'a döndüm. Berk o gece annemi arayıp, 'Kızını dövdüm ama niye dövdüm soruyor musun?' demiş." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Erkek arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbetti

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbetti - Son Dakika


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