Erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince hastanede kalbine sıktı - Son Dakika

Erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince hastanede kalbine sıktı

20.01.2021 12:32
Erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince hastanede kalbine sıktı, System.String[]

Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi Memorial Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Murat Başal/İHA)

Kalp Krizi, Diyarbakır, İntihar, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince hastanede kalbine sıktı - Son Dakika


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