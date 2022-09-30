Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor - Son Dakika
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Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor

30.09.2022 14:40

Mersin'in Silifke ilçesinde, 23 yaşındaki Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer arasında başlayan kavga kanlı bitti. Rahime Edis, Hasan Sevinçer tarafından demir krikoyla dövüldü. Hastaneye kaldırılan Rahime Edis'in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı Mustafa Göker tutuklandı.

Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde 26 Eylül'de tarihinde meydana gelen olayda Rahime Edis, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, sahilde birlikte vakit geçirdi. Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

DEMİR KRİKOYLA DÖVÜP EVİNİN KAPISINA BIRAKTI

Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Rahime Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine bıraktı. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.

Erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda

''CEZASIZ KALMASIN''

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Rahime Edis'in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın" dedi.

Erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda
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Kaynak: DHA

Hasan Sevinçer, Eylül, Edis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor - Son Dakika
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