Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu - Son Dakika

Ankara'da erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını polise itiraf ettiği kadının cesedi Sakarya'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı.

İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.