Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı - Son Dakika
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Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı

02.04.2022 01:39
Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı

Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü.

Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan saldırgan ve yanındaki 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü bir diğer genç kızı yere yatırıp tekme ve tokatlarla dövdü, yerlerde sürüdü. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kız ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Duraliler Ulukapı Mahallesi, Şavlak mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, K. E., erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Ş. G. ile görüşmeye devam ettiğini ileri sürüp kavga etmeye başladı. Ş. G.'yi yere yatıran K. E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K. E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti. O anlarıysa yanındakiler cep telefonuyla kaydetti, görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Ş. G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K. E. ve yanındaki Ö. A., H. Ç. ve M. A.'yı gözaltına aldı. Yine olaya karıştığı belirtilen E. D.'nin se arandığı öğrenildi.

Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı
Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı
Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı

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Genç kızı yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü... Adliyeye gülerek gitti Genç kızı yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü... Adliyeye gülerek gitti Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı - Son Dakika
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