Son Dakika Haberleri: Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası
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Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden kuzeninin cipini çaldığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden kuzeninin cipini çaldığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kuzey Mahallesi'nde bir cipin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı R.A. ile erkek arkadaşı E.U'nun çaldığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde E.U'yu gözaltına aldı. Çalıntı cip, E.U'nun evinin arka sokağında üzerinde farklı plaka takılı halde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın adliyeye sevk edildi, firari R.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, cipi çalınan B.S'nin, gözaltına alınan kadının kuzeni olduğu, daha önce E.U'yla firari erkek arkadaşı R.A'nın kendisinin evinde kaldığı ve R.A'nın bu sırada aracın anahtarını kopyaladığı öne sürüldü.
Aynı zamanda cezaevi firarisi de olan R.A'nın "cinayet", "yaralama" ve "yağma" gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu, farklı suçlardan 10 aranması ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirtildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, E.U'nun araca binmeye çalışması ancak kapının açılmaması, erkek arkadaşının aracın diğer kapısını açması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:01 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel
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