Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu

02.03.2022 16:49
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu

Erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen bir genç kıza, babası tarafından gönderildiği belirtilen not sosyal medyada çok konuşuldu. Genç kız, bu notu başka kadınlara da moral olması amacıyla paylaştığını ifade etti.

Sosyal medyada çeşitli gönderiler zaman zaman gündem oluyor. Yine, erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen genç bir kıza babası tarafından gönderilen not, sosyal medyada çok konuşuldu.

"SEN BENİM HER ZAMAN KRALİÇEMSİN"

Babası tarafından genç kıza gönderilen notta şu ifadeler yer aldı: "Her odun toprakla buluşunca çiçek açmaz. Bazılarını ateşe atıp yakmak gerekir. Ben sana bir çiçeği 2 saat seçecek kadar özen gösteriyorsam, daha azıyla asla yetinme, sen benim her zaman kraliçemsin."

İşte o not:

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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