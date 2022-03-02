Sosyal medyada çeşitli gönderiler zaman zaman gündem oluyor. Yine, erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen genç bir kıza babası tarafından gönderilen not, sosyal medyada çok konuşuldu.
Babası tarafından genç kıza gönderilen notta şu ifadeler yer aldı: "Her odun toprakla buluşunca çiçek açmaz. Bazılarını ateşe atıp yakmak gerekir. Ben sana bir çiçeği 2 saat seçecek kadar özen gösteriyorsam, daha azıyla asla yetinme, sen benim her zaman kraliçemsin."
İşte o not:
Son Dakika › Yaşam › Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu - Son Dakika