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Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın - Son Dakika

Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın

09.08.2021 10:33

Fatih'te yaşanan olayda intihar etmek isteyen genç kız evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Genç kızı ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıkarak kızını tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi.

Gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşen olayda erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı.

ANNESİ YANINA ÇIKTI

Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı.

AMBULANS HAZIR BEKLETİLDİ

İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın

Topkapı, İtfaiye, İntihar, Hamam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Serhat Şahin: Yargı bitmiş adalet bitmiş eğitim bitmiş herşey bitmiş bitmeyen tek şey kaldı oda ömrümüz , bitsede gitsekkk... Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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