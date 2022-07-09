BURSA-ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA KAYBOLAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, 4 SAAT SONRA BULUNDU

BURSA Demirtaş Barajı'nda ormanlık alanda erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinirlenip ayrılan Ukrayna vatandaşı Lilia İçevenko (32), arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat sonra bulundu.

Olay saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşı Turgay Ç. (36) ile Çim Kayağı Tesisleri mevkiine konuşmak için gelen Lilia İçevenko, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen İçevenko, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre kız arkadaşını bekleyen Turgay Ç., İçevenko'nun gelmemesi üzerine arkadaşını aramaya başladı. İçevenko'yu bulamayan Turgay Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, AFAD, NAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Lilia İçevenko'yu Demirtaş Barajı'nın kenarında buldu.

Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen Lilia İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra moralinin bozulduğunu bu nedenle arkadaşının yanından ayrıldığını belirtti.