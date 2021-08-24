Mersin Büyükşehir, Erkek Basketbol Takımı'nın Altyapı Seçmelerini Yaptı - Son Dakika

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele edecek olan Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nın Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelere spora ilgili toplam 180 çocuk başvurdu.

Ebeveynler ve çocukların heyecanı büyüktü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin yaptığı seçmelere, 2004-2013 tarihleri arasında doğan spora ilgili çocuklar katılım sağladı. Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükselme iddiasıyla mücadele edecek olan Erkek Basketbol Takımı'nın altyapı seçmelerine başvuran çocuklar büyük bir heyecan yaşadı. Aileleriyle birlikte seçmelerin yapıldığı salonun yolunu tutan çocukların ilk olarak ön kayıtları oluşturuldu. Ardından sahaya alınan çocuklar, antrenörlerin yönlendirmeleriyle elemelere katıldı.

"Mersin'den sporcu çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Erkek Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Ali Çekiç, Süper Lig yolunda mücadele edecek olan takımın altyapı seçmelerine başladıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımımız bu sene Türkiye Basketbol Ligi'nde oynayacak. Bu lig çok önemli bir lig. Süper Lig'in bir alt seviyesi. Dolayısıyla bu üst yapıda oynayacak takımımızın altyapısının çok sağlam olması gerekiyor. Bizim, Mersin'den sporcu ordusu, sporcu çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu amaçla bir seçme düzenledik" dedi.

"Mersinli gençlere yatırım yapmak istiyoruz"

Altyapı seçmelerinin detaylarından ve izlenecek süreçten de bahseden Çekiç, "2013 doğumlulardan 2004 doğumlulara kadar her jenerasyondan takımlar oluşturacağız. Dolayısıyla yaklaşık 9 yaş grubunda seçme düzenledik. Seçmelerimizde önünün açık olduğunu gördüğümüz yetenekli çocuklarımızı takımlarımıza yerleştireceğiz. Fakat daha henüz hazır olmayan çocuklarımızı da spor okullarımıza alarak, onları da ileriki seneler için yetiştirmeye çalışacağız. Biz, Mersinli gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Buradan çok iyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Başka yerleri de tercih edebilirdik ama gönlümüz Büyükşehir'den yanaydı"

Seçmelere katılan 11 yaşındaki Mustafa Kemal Hadra'nın annesi Özge Özbayrak Hadra, çocuğunun basketbola bu sene ilgi duyduğunu belirtti. Kendisinin bir dönem atletizm yaptığını, eşinin ise diskçi olduğunu vurgulayan Hadra, "Spora olan yatkınlığı aslında aileden geliyor. Biraz daha erken başlatmak istedik ama kendi hazır olmadığı için başlamadı. Bu yıl artık başlamak istedi. İlgisi çok. Çok seviyor. Aslında farklı branşlar da olabilir diye alternatif sunduk ama bunu tercih etti. Biz de saygı duyduk. Artık tabletimizden maçları izlemeye, favorileri olmaya başladı. Biz aslında ilk özel kulüp tercih etmeyi de düşünüyorduk. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk, kayıtlarımızı yaptırdık. Şimdi güzel gidiyor. Memnunuz da. Hocalarımız da elemelerin olduğunu, seçmelerin olduğunu söyledi. Biz de büyük bir heyecanla geldik. Başka yerleri de tercih edebilirdik ama gönlümüz Büyükşehir'den yanaydı. Allah izin verirse de burada ilerlemesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Basketbolcu olmak istiyorum"

2010 doğumlu 11 yaşındaki Mustafa Kemal Hadra, ilgi duyduğu için basketbola yöneldiğini belirterek, "Boyum uzun diye çok istiyordum. Evde topu sektire sektire iyi de oynuyordum. Bizim evin orada pota vardı. Ona da atıyordum. Öyle başladı. Bir tane arkadaşım var, onunla oynuyoruz. Bugün seçmeye katıldım. Basketbolcu olmak istiyorum. Güzel çalışacağım, yapacağım. Bundan sonra da başarabildiğim kadar devam edeceğim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'na da seslenen 11 yaşındaki Hadra, " Vahap Seçer, sizi çok seviyorum. Bu ilginizden dolayı size teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hedefim A takımına yükselmek"

Seçmelere katılan 17 yaşındaki Okyanus Çıplak, GSK Erkek Basketbol Takımı'nın başarılarını takip ettiğini belirterek, "Basketbola ilgim 3. sınıfta başladı. Üçüncü sınıftan beri izleye izleye başladım. Sonra oynamaya başladım. Benim de hedefim A takımına yükselmek, orada oynamak istiyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için başvurdum" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 24. 8. 2021 09: 01: 14