Erkek basketbolunda kupa heyecanı

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Kupada çeyrek final müsabakaları, ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak.
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
21.00 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)
12 Şubat Salı:
19.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
21.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)