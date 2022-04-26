KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı - Son Dakika
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KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı

26.04.2022 16:29

Erkek Boks Milli Takımı, mayıs ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Erkek Boks Milli Takımı, mayıs ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 30 sporcu, şampiyonaya hazırlanmak için çalışmalara başladı.

Milli takım, hazırlıklarının büyük kısmını kamp merkezinin yanında bulunan ormanlık alanda antrenman yaparak geçiriyor.

Milli takımın başantrenörü Yergali Bekmurzayev, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlandıklarını söyledi.

Sporculardan memnun olduğunu belirten Kazak başantrenör, "Avrupa Şampiyonası'na güzel şekilde hazırlanıyoruz. İlk hafta ağırlık çalışıyoruz. Bir sonraki hafta ise eldivenlerle çalışacağız." diye konuştu.

Bekmurzayev, kampı mayıs ayının ikinci haftasına kadar sürdüreceklerini kaydetti.

KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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