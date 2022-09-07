Erkek çalışanlar kaldıramadı... 50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Erkek çalışanlar kaldıramadı... 50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü

07.09.2022 12:37

Erkek çalışanlar kaldıramadı.

Erkek çalışanlar kaldıramadı... 50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü

Kadın hırsızın tek başına kaldırdığı motoru iki erkek kaldıramadı

Kadın hırsızın yaptıklarını gören çalışanlar şaşkına döndü

ANTALYA - Antalya'da 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu tek başına kucaklayarak götüren kadın hırsız, işyeri çalışanlarını hayrete düşürdü. Bir kişinin tek başına taşımakta güçlük çektiğini belirten işyeri çalışanları güvenlik kameralarında ki görüntülere inanamadıklarını söyledi.

Alanya'nın Saray Mahallesinde faaliyet gösteren klima teknik servisi personelleri sabah mesaiye başladıklarında bir önceki gün koydukları klima motorunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar gördükleri karşısında adeta şoke oldular. 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu bir kadının rahat tavırlarla yüklenerek götürdüğünü görünce hayrete düştüklerini belirten Mahir Çelik, "Sabah saat 8 sıralarında işletmeye geldik. Bir gün önceden yerine koyduğumuz klimanın yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra kamera kayıtlarını açarak, izledik. Biz çalışanların iki kişi zorlanarak kaldırdığı 50 kilogram ağırlığındaki klimanın bir bayan tarafından el arabasına götürüldüğünü ve oradan götürdüğünü görünce hayretler içerisinde kaldık" dedi.

Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameraları görüntülerinde bir kadın teknik servise ait alana girdiği görülüyor. İçeriye doğru ilerleyen kadın gözüne kestirdiği 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu rahatlıkla kucaklayarak götürdüğü görülüyor.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek çalışanlar kaldıramadı... 50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek çalışanlar kaldıramadı... 50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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