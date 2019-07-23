Son Dakika Haberleri: Erkek cesedi bulundu - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Haber

Erkek cesedi bulundu - ÇANAKKALE

40 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Erkek cesedi bulundu - ÇANAKKALE, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarıksız köyü yakınlarında dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurulan kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.
Ceset incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay yerine gelen Aykan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Nehirdeki cesedi fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek cesedi bulundu - ÇANAKKALE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]