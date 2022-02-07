Erkek civcivleri öldürenlere yönelik yeni karar - Son Dakika

Fransa'da erkek civcivlerin, yumurtlayamayacakları gerekçesiyle yumurtadan çıkar çıkmaz öldürülmesi uygulamasına yasak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, yumurta tavuğu üretme çiftliklerinde yumurtalardan çıkan erkek civcivlerin hemen öldürülmesi uygulaması yasaklandı, çiftliklere karara uymaları için bu yılın sonuna kadar süre verildi.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Yasağa uymayan çiftliklere ceza kesilmesini öngören kararda, çiftliklerin yumurtadan çıkacak civcivlerin cinsiyetini 21 günlük kuluçka süresinin ilk 15 gününde tespit eden makinelerin en geç 31 Aralık 2022'de kullanıma başlamaları istendi. Çiftliklerde bu makineler sayesinde, erkek civcivler yumurtadan çıkmadan itlaf edilebilecek.

KARARI SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Öte yandan hayvan hakları dernekleri, kararı sevinçle karşıladı. Tarım Bakanı Julien Denormandie, geçen yaz yaptığı açıklamada, 2022'nin Fransa'da erkek civcivlerin yumurtadan çıkar çıkmaz itlaf edildiği son yıl olacağını belirtmişti. Avrupa'da her yıl 300 milyon erkek civciv, kıtanın en büyük yumurta üreticisi Fransa'da ise 50 milyon erkek civciv yumurtadan çıkar çıkmaz itlaf ediliyor. Söz konusu uygulama, Almanya'da yılbaşında yürürlüğe girmişti.