Son dakika haberi... ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARA 22 YIL 6 AY HAPİS - Son Dakika

BURDUR'da, K.S. (14) adlı erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunup, porno izleten kamyon şoförü Orhan Kesimci (48), 22 yıl 6 ay hapis ve 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 5 Ocak'ta Denizli'de kaldığı yurttan kaçan K.S., İzmir'e gitmek için otostop yaptı. Yolda duran kamyon şoförü Orhan Kesimci, "Burdur tarafına gidiyorum, oradan otobüse biner, İzmir'e gidersin" diyerek, K.S.'yi araca aldı. Mola yerinde erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunan Kesimci, ardından porno izletti. Burdur'da Kışla Mahallesi yakınlarında şoförün dinlenmek için kamyonu park edip, uyumasını fırsat bilerek kaçan K.S., polise şikayetçi oldu. K.S., Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) psikolog eşliğinde ifade verdi. Harekete geçen Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon şoförü Kesimci'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Orhan Kesimci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN' TALEBİ

Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğa karşı cinsel taciz ve müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılan sanık Orhan Kesimci, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Kesimci, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

K.S.'nin avukatı, sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı da dosyadaki mevcut adli tıp raporunda belirtildiği gibi sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu söyleyerek, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatine ve serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

2 SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Kesimci'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraatine karar verdi. Heyet, Kesimci'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'müstehcenlik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 200 lira adli para cezası verilmesine hükmetti. (DHA)