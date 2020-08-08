Erkek çocuğunu taciz eden şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Erkek çocuğunu taciz eden şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIAntalya'da, iş yerinde H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, iş yerinde H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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8.08.2020 06:55:41. #1.12#
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