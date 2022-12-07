18 yaşındaki genç kızı alıkoyan sahte hoca savunmasıyla pes dedirtti: Erkek değilim - Son Dakika
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18 yaşındaki genç kızı alıkoyan sahte hoca savunmasıyla pes dedirtti: Erkek değilim

07.12.2022 18:39

Bir televizyon programında 18 yaşındaki kızı alıkoyduğu, yazdığı muskaların sahte olduğu iddia edilen ve iddialara "10 yıldır erkek değilim" cevabı veren 70 yaşındaki sahte hoca polis ekipleri tarafından tutuklandı. Şahsın yakınları ise adliye önünde gazetecilere saldırdı.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda 18 yaşındaki Ayşenur A.'yı alıkoyduğu, dolandırıcılık yaptığı ve yazdığı muskaların sahte olduğu ileri sürülen 70 yaşındaki Kahraman K., yaşadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözaltına alındı. Ramazan K'nin İslahiye Adliyesine getirilmesinin ardından Ayşenur A'nın annesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi adliye önüne geldi.

"BU ADAMIN HOCALIKLA ALAKASI YOK"

Adliye önünde bekleyen Anne Hamide A., "Yalanla, tehdit ve şantajlarla kızımı kandırıyor. Elinde kızımın görüntülerini olduğunu söyleyip, sürekli tehdit ediyordu. İşi gücü dolandırıcılık. Geliniyle dolandırıcılık yapıyorlar, herkes biliyor. 7-8 senedir tanıyoruz, komşumuz. Beni hiç tehdit etmedi ama kızımı saf, cahil görmüş. Kızım 18 yaşını dolduralı bir ay oldu. Planını kurmuş, takip etmiş kızımın yaşını. Zaten sürekli tehdit etmiş. Görüyordum kızımın telefonunu. Şikayette de bulunduk. En son kızımı kaçırdı. Gittik baktım, kızım da oradaydı. Ceza almasını istiyorum. Benim kızım gibi mağdur çok insan var. Onlar korkuyorlar, uğraşmak istemiyorlar. Bu adamın hocalıkla hiç bir ilgisi yok. Yaptığı şey dolandırıcılık. Başka menfaatleri var. Yaptığı muskaların hiç biri tutmadı. Tutanı söyleyen olmadı. Milletten para koparıyordu. Kimse kanmasın bu adama" diye konuştu.

MUSKA DEĞİL CİPS PAKETİ ÇIKTI

Programa çıkan Ayşenur'un babası Mehmet A., kızını alıkoyan Kahraman K'nin muska yazdığını, evinin her tarafından muskalar çıktığını ileri sürerek, kızına geri dönmesi çağrısında bulunmuştu. Mehmet A'nın yanında getirdiği ve Kahraman K.'nın yazdığını ileri sürdüğü muskalardan biri açılırken, içerisinden cips paketi ve bahis ekinin yer aldığı bir gazete parçası çıkmıştı.

TUTUKLANDI

'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'cinsel istismar' suçlarından gözaltına alınan Kahraman K., savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri arasında jandarma aracına bindirilen Kahraman K., cezaevine teslim edildi. Adliyeye gelen Kahraman K.'nın yakınları ise gazetecilere saldırdı. Çıkan arbede, vatandaşlar ve jandarmaların araya girmesi ile büyümeden önlendi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki genç kızı alıkoyan sahte hoca savunmasıyla pes dedirtti: Erkek değilim - Son Dakika

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