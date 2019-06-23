Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması
26 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması'nın bölge finali Kilis'te yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:00 Kaynak: AA
tarafından düzenlenen Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması'nın bölge finali Kilis
'te yapıldı.
Hacı Cümbüş Camisi'nde gerçekleştirilen bölge finaline, Hatay
, Adana Osmaniye
, Mersin
, Kilis, Kahramanmaraş
il birincileri katıldı.
Birbirinden güzel kıraatlerin sergilendiği bölge finalinde, birinciliği Kilis'ten Murtaza Çelebi
, ikinciliği Hatay'dan Ekrem Sert, üçüncülüğü Adana'dan Metin Aktaş
elde etti.
Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
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