Erkek ebe olur mu? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada da gündem olan erkek ebe olur mu, erkek ebe var mı konusu gündem oldu. Peki, Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu? İşte detaylar...

ERKEK EBE OLUR MU?

Dünyanın pek çok ülkesinde erkek ebe bulunmaktadır. Ancak ülkemizde ise üniversite giriş sınavları için yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamalarında erkeklerin tercih ebelik bölümüne yapamayacağı belirtilmektedir.

EBELİK NEDİR?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbî bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

DÜNYADA EBELİK

Ebelik, tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbî meslektir. Günümüzde de yalnızca tıbbî bakımın çok kısıtlı olduğu uzak kırsal bölgelerde değil, bebek ölüm oranının çok düşük olduğu Japonya ve Hollanda gibi gelişmiş birçok ülkede de bebeklerin çoğu, ebeler tarafından doğurtulmaktadır.

Genellikle ebeler; doğum sancıları ve doğum sırasında yüksek teknoloji donanımlarından çok az yararlanırlar. Batı ülkelerinde ebelerin çoğu, epiziyotomi (dölyolu girişinin cerrâhî yöntemle genişletilmesi) gibi işlemleri güvenli biçimde yapmak için gerekli ek eğitimi görmüşlerdir.