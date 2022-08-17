Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu? - Son Dakika
Üye Girişi

Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu?

17.08.2022 10:32
Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada da gündem olan erkek ebe olur mu, erkek ebe var mı konusu gündem oldu. Peki, Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu?

Erkek ebe olur mu? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada da gündem olan erkek ebe olur mu, erkek ebe var mı konusu gündem oldu. Peki, Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu? İşte detaylar...

ERKEK EBE OLUR MU?

Dünyanın pek çok ülkesinde erkek ebe bulunmaktadır. Ancak ülkemizde ise üniversite giriş sınavları için yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamalarında erkeklerin tercih ebelik bölümüne yapamayacağı belirtilmektedir.

EBELİK NEDİR?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbî bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

DÜNYADA EBELİK

Ebelik, tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbî meslektir. Günümüzde de yalnızca tıbbî bakımın çok kısıtlı olduğu uzak kırsal bölgelerde değil, bebek ölüm oranının çok düşük olduğu Japonya ve Hollanda gibi gelişmiş birçok ülkede de bebeklerin çoğu, ebeler tarafından doğurtulmaktadır.

Genellikle ebeler; doğum sancıları ve doğum sırasında yüksek teknoloji donanımlarından çok az yararlanırlar. Batı ülkelerinde ebelerin çoğu, epiziyotomi (dölyolu girişinin cerrâhî yöntemle genişletilmesi) gibi işlemleri güvenli biçimde yapmak için gerekli ek eğitimi görmüşlerdir.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti

Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu? - Son Dakika


Son Dakika
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:32:55. #1.11#
SON DAKİKA: Erkek ebe oluyor mu? Erkek ebe olur mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement