Son Dakika Haberleri: Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi

Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi

1 saat önce

ANTALYA'da erkek egemen mesleklerde uzmanlaşan kadınlar, kız öğrencilere bu mesleklerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini anlattı.

Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi, System.String[]
ANTALYA'da erkek egemen mesleklerde uzmanlaşan kadınlar, kız öğrencilere bu mesleklerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Antalya Havalimanı'ndaki etkinlikte erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında başarıya ulaşan kadınlar, Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndan 21 kız öğrenciye mesleklerini tanıttı. Etkinlik ile kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Uzman kadınlar da öğrencilerin sorularını ilgiyle yanıtladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken de öğrencilerin istemeleri durumunda her mesleği başarabileceklerini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Toru, öğrencilere mesleğini tanıttı. Toru, "Mesleğinizi aşkla yapın, eğer bu şekilde yaparsanız başaramayacağınız bir şey yoktur" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi Antalya'da Avokado Üretim Alanı Yaklaşık 5 Bin Dekara Ulaştı

Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada! Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Canlı Yayında Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]