Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi

ANTALYA'da erkek egemen mesleklerde uzmanlaşan kadınlar, kız öğrencilere bu mesleklerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini anlattı.Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Antalya Havalimanı'ndaki etkinlikte erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında başarıya ulaşan kadınlar, Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndan 21 kız öğrenciye mesleklerini tanıttı. Etkinlik ile kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Uzman kadınlar da öğrencilerin sorularını ilgiyle yanıtladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken de öğrencilerin istemeleri durumunda her mesleği başarabileceklerini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Toru, öğrencilere mesleğini tanıttı. Toru, "Mesleğinizi aşkla yapın, eğer bu şekilde yaparsanız başaramayacağınız bir şey yoktur" dedi. - Antalya