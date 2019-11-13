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Erkek futbol takımı kadrosunu kadın memurlar tamamladı

7 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen erkekler arası futbol turnuvasında erkek memur sayısı az olunca takım kadrosu 2 kadın memurla tamamlandı.

Erkek futbol takımı kadrosunu kadın memurlar tamamladı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen erkekler arası futbol turnuvasında erkek memur sayısı az olunca takım kadrosu 2 kadın memurla tamamlandı. Kadın memurların oynadığı takım rakip takımı 6-2 mağlup etti.


Buldan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol turnuvasında Gençlikspor takımında forma giyen Meryem Demirkan ve Düriye Çakır oynadıkları futbolla erkeklere taş çıkardı. Turnuvada, Belediye 1 ve Gençlikspor takımları ilçe stadyumunda karşı karşıya geldi. Turnuvada Gençlikspor'da erkek memur sayısı az olunca takım formasını iki kadın futbolcu sırtına geçirdi. Karşılaşmada forma giyen Demirkan ve Çakır oynadıkları futbol ve attıkları gollerle erkek rakiplerine taş çıkardı. Kadın futbolcular futbolun sadece erkek sporu olmadığını da oynadıkları güzel oyunla göstermiş oldu.


Karşılaşma kadın futbolcuların oynadığı Gençlikspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. - DENİZLİ

Buldan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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