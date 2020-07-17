Erkek giyim markası Almanya'da ikinci mağazasını açtı

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Almanya'da ikinci mağazasını açtı. Dortmund'da açılan mağazada, takım elbiseden, gömlek ve aksesuara birçok ürün bulunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin azalması ile birlikte, yurt dışı yatırımlarına devam eden erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Almanya'nın Dortmund şehrinde ikinci mağazasını açtığını açıkladı. Markanın ilk mağazası Frankfurt'ta bulunuyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

Markadan yazılı yapılan açıklamada, "Almanya'nın en önemli sanayi şehirleri arasında yer alan, kültür ve teknoloji şehri olarak bilinen Dortmund'da Thier Galerie AVM'de yeni konseptiyle 170 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı. Çok yönlü tasarımlarının yanı sıra inovatif tasarımları, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği günün her anına uygun stil sahibi ürünleri, müşterilerinin beğenisine sunuyor" denildi.

Yurt dışında 22'nci mağazasını açan ve yıl sonuna doğru Almanya'daki üçüncü mağazasını Köln'de hizmete almayı planlayan marka, perakende sektöründe hızla büyümeyi hedefliyor.