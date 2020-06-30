Erkek giyim markasından Türkmenistan'a yatırım - Son Dakika

Takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürün çeşitliliğine sahip olan erkek giyim markası Altınyıldız Classics Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ilk mağazasını açtı. Mağaza, yeni konseptiyle 120 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Erkek giyim sektörü markalarından olan Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımlarını sürdürdüğünü duyurdu. Türkiye'de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncüsü olmaya devam etmek için çalıştıklarını belirten mağazanın Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, Türkiye'den bir dünya markası yaratma vizyonuyla yola çıktıklarını söyledi.

TÜRKMENİSTAN İÇİN YENİ 3 MAĞAZA HEDEFİ

Türkmenistan Aşkabat mağazasının yurt dışındaki 21'inci mağaza olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkmenistan'daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat'taki ülkenin en önemli AVM'lerinden biri olan Berkarar AVM'de açtık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkmenistan'da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar yurt dışında 30-35 civarında mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'den bir dünya markası yaratmak vizyonumuz doğrultusunda öncelikle Kuzey Afrika ve Avrupa'ya odaklandık, özellikle zincir mağazalar üzerinden Avrupa'da hızlı ve güçlü bir büyüme planlıyoruz" dedi.