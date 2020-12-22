Erkek giyim markasından yılbaşına özel hediye alternatifleri - Son Dakika

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, müşterileri için yeni yıla özel hediye alternatifleri oluşturduklarını duyurdu. Birçok alternatif sunulan hediyeler arasında, cüzdan, parfüm, mont, kol düğmesi ve ceket gibi ürünler bulunuyor.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yılbaşına özel hediye alternatifleri oluşturduğunu açıkladı. Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Gömlekten ceket ve pantolonlara, trikodan mont ve kabanlara, kravattan kol düğmelerine, bileklikten cüzdan ve ayakkabıya kadar birçok kategoride alternatif hediye imkaları sunuldu. Aynı zamanda markanın örgü kazaklarından seçerek sıcacık bir yılbaşı akşamı geçirebilir ya da sevdiklerinize soğuk kış günleri için hediye olarak hazırlayabilirsiniz" denildi.