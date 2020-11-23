Erkek giyim markasından 'Yıldız Cuma' indirimi

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 27 Kasım Cuma günü 'Yıldız Cuma' kampanyası ile yeni sezon ürünlerinin indirime gireceğini duyurdu. Yüzde 70'e varan indirimlere ek sepette yüzde 15 indirimin yanı sıra kampanya süresince kargonun da ücretsiz olduğu belirtildi.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yeni sezon koleksiyonunda yer alan paltodan kabana, kazaktan sweatshirt modellerine, jean pantolondan takım elbiseye kadar çok sayıda ürünün, 27 Kasım Cuma günü 'Yıldız Cuma' kampanyası ile yüzde 70'e varan indirime ek sepette yüzde 15 indirim fırsatı sunulacağını açıkladı. İndirimlerin yanı sıra kampanya süresince ücretsiz kargo fırsatı da sunulduğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "28 Kasım Cumartesi gününe kadar geçerli olacak 'Yıldız Cuma' kampanyasının ayrıcalıklardan yararlanmak için altinyildizclassics.com adresini ve mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz" denildi.