Erkek giyim sektörünün parlayan yıldızı Kadir Büyükkaya kimdir?

Kadir Büyükkaya, 6 Kasım 1993 tarihinde İstanbul- Kadıköy'de dünyaya geldi. Erzurumlu bir ailenin ortanca çocuğu olan Büyükkaya'nın bir ablası ve bir erkek kardeşi var. İlkokul ve ortaokulu Kartal'da, liseyi Başakşehir'de okuyan Büyükkaya, ardından Arel Üniversitesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Moda Akademisi'nde styling ve görsel tasarım alanlarında eğitimler aldı.

KÜÇÜK BİR SERMAYE İLE DEV BİR MARKA KURDU

2012 yılında erkek klasik giyim alanında çalışmaya başlayan Kadir Büyükkaya, işinde 2018 yılına kadar çeşitli markaların franchise sistemleri ile ilerledi. 2019'un ekim ayında da 'Kadir Büyükkaya' markasını kurma kararı aldı. Küçük bir sermaye ile 70 metrekarelik bir mağaza açarak markasının ilk adımlarını attı.

ALMANYA, BELÇİKA, KENYA VE IRAK'TA MAĞAZALARI VAR

Kadir Büyükkaya markası, pandemi döneminden olumsuz etkilenmesine rağmen sonraki süreçte moda tutkunlarından büyük ilgi gördü. Marka, daha sonra İstanbul'da Ümraniye, Beylikdüzü, Güneşli ve Osmanbey'de, Kocaeli'nde, Ordu'da, Ankara'da şubeler açtı. Yurt dışına da açılan Kadir Büyükkaya, üçüncü yılında Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerinde, Belçika'da, Kenya'da ve Irak'ta mağazalarını hizmete soktu.