Erkek giyimde trend; smart casual - Son Dakika

Erkek giyimde trend; smart casual

26.03.2021 11:54
Erkek giyimde trend; smart casual, System.String[]

Hazır giyim markası DeFacto, ofislerde klasik takım elbiselerin yerini smart casual ürünlerin aldığını duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, ofislerde klasik takım elbiselerin yerini smart casual ürünlerin aldığını duyurdu. Çalışırken hem rahat, hem de şık görünmek isteyenlerin tercihi arasında yer alan ürünler arasında tişörtler, blazer ceketler, chino pantolonlar ve spor kesim gömlekler yer alıyor.

DeFacto, erkek giyimde son zamanların yükselen trendinin smart casual tarzı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Smart casual, İtalyan erkeklerin günlük stiline benzetilirken hem rahatlığına düşkün hem de cool ve şık görünmek isteyen erkeklerin tercihi oluyor. Business casual'a göre daha esnek bir giyim koduna sahip. DeFacto'nun İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu'nda smart casual erkek giyim kombinleri pantolon, blazer ceket, slim fit gömlek ve tişört gibi parçalar içeriyor. Mevsime uygun slim fit polo yaka süet ceketler, kum renginin hakimiyetindeki gömlekler ve cep detaylı montlar da mevcut" denildi.

Koton chino pantolonların ve renkli polo yaka sweatlerin yer aldığı koleksiyona markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabileceği bildirildi.


Erkek giyimde trend; smart casual

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erkek giyimde trend; smart casual - Son Dakika


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