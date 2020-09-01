Erkek giyiminde leke tutmayan nano teknoloji - Son Dakika

ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics, ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekleri ile her yöne esneyen 360 koleksiyonuna ait tasarımları, su ve leke tutmayan Nano takım elbiselerini tanıttı.

Altınyıldız Classics, 360 derece hareket özgürlüğü sağlayan ceket, gömlek ve pantolonları ile şıklık ve rahatlığı bir arada sunduğunu duyurdu. Evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını verdiklerini açıklayan Altınyıldız Classics, şekli bozulmayan ceketlerin çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak, dirsek izi yapmadığını kaydetti.?Su ve leke tutmayan nano takım elbiseleri ise stil sahibi erkekleri tatil dönüşü yoğun iş temposuna adapte ederken, pratikliği zirveye taşıdığını belirten Altınyıldız Classics, ayakkabı modelleri ile de ofis temposunda hem sınırsız hareket özgürlüğü hem de şıklığı bir arada sunduğunu belirtti.