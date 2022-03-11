Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu - Son Dakika
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Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu

11.03.2022 11:46
Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu

ANKARA'da,dayısı 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören emekli İsmail Altın (57), sağ göğsünün altındaki kitleden şüphelenip, hastaneye gidince aynı hastalığa yakalandığını öğrendi.

ANKARA'da,dayısı 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören emekli İsmail Altın (57), sağ göğsünün altındaki kitleden şüphelenip, hastaneye gidince aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Erkeklerde nadir görülen meme kanseri konusuna karşı farkındalık sahibi olan Altın, erken teşhisle ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Evli ve 4 çocuk babası emekli İsmail Altın, 6 ay önce sağ göğsünün altında fındık tanesi büyüklüğünde kitle hissetti. Bunun yağ bezesi olduğunu düşünen Altın, bir süre sonra meme kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gören dayısını düşünerek, 28 Şubat'ta Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkolojisi Hastanesi'ne sevk edilen Altın'a meme kanseri teşhisi koyuldu. Hastanenin Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aybala Yıldız ve ekibi tarafından ameliyat edilen Altın, kitlenin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

'DAYISI NEDENİYLE FARKINDALIĞI VARDI'Dr. Aybala Yıldız, her 8 kadından 1'inde meme kanseri riski bulunurken, erkeklerde 100 kişide 1'in altında olduğunu söyledi. Yıldız, erken teşhis ile hastaya müdahale ettiklerini belirterek, "Başarılı bir şekilde ameliyatını yaptık, bu önemli. Herhangi bir kadın, memesinde kitle hissettiği zaman doktora rahatlıkla gelip başvururken, erkeklerde böyle bir meme kanseri farkındalığı olmadığı için yağ bezesi olduğu düşünülüyor sıklıkla. Erkekler bu konuda hiç üzerinde durmuyor. Bu durumdan dolayı gecikme yaşanınca biz son evreye yakın yakalayabiliyoruz. Ama bu hastamızın dayısı daha önce meme kanseri geçirdiği için o bilinçle bize zamanında başvurdu. 'Erkekler de meme kanseri olabilir' konusunda hastanın zaten bir farkındalığı vardı" dedi.'HEMEN KONTROL ETTİRSİNLER'İsmail Altın da yapılan kontrolün ardından doktorların kendisine kitlenin alınması gerektiğini söylediğini belirterek, "İlk başta biraz garipsedim, tedirgin oldum. Fakat yapacak bir şey yoktu. Başarılı bir şekilde ameliyatımı oldum. Meme kanseri demek ki erkeklerde de olabiliyormuş. Herkese önerim; vücutlarının neresinde olursa olsun en ufak bir değişiklik gördüklerinde ihmal etmesinler. Hemen kontrol ettirsinler" diye konuştu.

Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu
Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu
Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu
Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu
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Devlet Hastanesi, Emekli, Ankara, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erkek hasta, erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu - Son Dakika


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