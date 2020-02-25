Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde görevli erkek hemşire Zülküf Özdemir (30), hasta yakınları tarafından dövüldü.

Olay, pazar günü gece saatlerinde hastanenin yoğun bakım ünitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun bakım ünitesinde nöbet tutan hemşire Zülküf Özdemir, ziyaret saatinin bittiğini hasta yakınlarına duyurmaya başladı. Bu sırada yoğun bakımın kapısı açılınca içeri girmeye çalışanlara uyarılarda bulunan Özdemir, hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Olayı gören hastane personelleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, erkek hemşire Zülküf Özdemir ise tedavisinin ardından darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayın ardından Türk-Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ve sendika üyeleri öğle saatlerinde hastane bahçesinde toplandı. Kalabalık adına açıklama yapan Kemal Kazak, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, Sağlık çalışanlarının can güvenliğinden emin bir şekilde hizmet veremez olmuş ve bugün evlerine sağ salim dönebilecekleri konusunda endişe duyuyorlar. Hemşire arkadaşımız kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve mevzuatı uyguladığı için darp edilmiştir. Arkadaşımız şehir magandalarının insanlık dışı kaba davranışları karşısında bile sessizliğini korumuştur. Buna rağmen saldırıdan kurtulamamıştır. Yaptığımız araştırmalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 70'i meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Caydırıcı önlemleri arttırmadığımız ve ağır ceza hükümleri uygulamadığımız sürece sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz" diye konuştu.