Erkek hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erkek hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradı - Son Dakika

Erkek hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradı

6 saat önce

Gaziantep'te bir erkek hemşire, yoğun bakımda yatan hastayı görmek isteyen yakınlarının saldırısına uğradı.

Erkek hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradı, System.String[]

Gaziantep'te bir erkek hemşire, yoğun bakımda yatan hastayı görmek isteyen yakınlarının saldırısına uğradı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Zülküf Ö., 23 Şubat 2020 Pazar günü görevi başındayken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre, yoğun bakım servisinde yatan hastayı birden fazla ziyaretçi ile görmek isteyenler, buna izin vermeyen hemşire Zülküf Ö.'yü darp etti. Olayın ardından darp raporu alan ve kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Zülküf Ö.'ye diğer sağlıkçılar ile bazı sendikalar destek verdi.


Hastane önünde sağlıkçılar ve sendikalar adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Kazak, yaptığı açıklamada, "Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha Pazar günü burada eklenmiştir. Yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire arkadaşımız, aynı serviste yatmakta olan bir hastanın yakınları tarafından saldırıya, hakarete ve darba maruz kalmıştır. Arkadaşımız kanuni çevrede verilen görevi yerine getirdiği için saldırıya uğramıştır. Hemşire arkadaşımız böyle bir durumda bile sükunetini bozmamış ve itidalli davranmıştır. Ama görülüyor ki artık sağlıkta şiddet önlenemez bir hal almıştır. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, böyle yaparsanız yarın bir gün hastalarınıza bakabilecek bir sağlık çalışanı bulamayacaksınız. O yüzden yapılan şiddeti nefretle kınıyoruz. Biz olayın takipçisi olacağız" dedi.


Kazak, konuşmasının devamında olayının detaylarından ve oluş şeklinden de bahsederek saldırıya uğrayan hemşire ile diğer sağlıkçılara her türlü desteği vereceklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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